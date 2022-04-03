لعمامرة ونظرائه الأردني، السوداني، العراقي والمصري و أحمد أبو الغيط في زيارة إلى موسكو ابتداء من الغد

لعمامرة ونظرائه الأردني، السوداني، العراقي والمصري و أحمد أبو الغيط في زيارة إلى موسكو ابتداء من الغد

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إبتداء من يوم غد، في زيارة إلى موسكو رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق ومصر، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤوون الخارجية والجالية والوطنية في الخارج.

وبهذه المناسبة، سيستمع الوزراء العرب إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا، كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر، وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف.

تندرج هذه الجولة في إطار برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية، على المستوى الوزاري، التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الفارط بالقاهرة، لتوَّلي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

ش.ن

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