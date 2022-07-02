لعمامرة: لا مشكلة لدى الجزائر في عودة سوريا للجامعة العربية وفلسطين في القلب ظالمة أو مظلومة

2 يوليو، 2022
أفاد اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أنّ:” سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ولا مشكلة لدى الجزائر في عودتها لشغل مقعدها”
وأكد لعمامرة في تصريح صحفي على هامش أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب ببيروت، على أن الجزائر تسعى إلى جسّ نبضِ الدول العربية في اجتماع بيروت والاستماع إلى وجهة نظرها ونأمل تحقيق توافق بشأن سوريا.
كما شدد ذات المتحدث، على أن الجزائر ستبذل قصارى جهدها لجمع الشمل وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات الجماعية.
 وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، على أن سوريا هي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وهي معنية بلم الشمل ككل الدول العربية الأخرى.
أما بخصوص دولة فلسطين، فجدد وزير الخارجية التأكيد على أنّ فلسطين في قلب الجزائر ظالمةً أو مظلومة ونحن ملتزمون تجاها.
ليديا كبيش
2 يوليو، 2022

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