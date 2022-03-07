لعمامرة في زيارة رسمية إلى لبنان

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء أمس الأحد، بالعاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفد هام، في إطار زيارة رسمية تدوم ليومين.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أن هذه الزيارة تأتي بشكل رئيسي في إطار الجولات التي يُجريها لعمامرة عبر مختلف العواصم، لبحث تحضيرات عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر.

وحسب نص البيان فقد كان في استقبال وزير الشؤون الخارجية والوفد المرافق له، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي.

ومن المنتظر أن يلتقي لعمامرة الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.

رمزي أحمد توميات

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