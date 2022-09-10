لعمامرة: الملكة إليزابيث الثانية نصب تذكاري للتاريخ الحديث

قدم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، تعازيه للعائلة المالكة في بريطانيا إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

و قال لعمامرة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”:”تشارك الجزائر العائلة المالكة في المملكة المتحدة والحكومة والشعب البريطاني الصديق حزنها بعد وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية”.

كما وصف وزير الخارجية، إليزابيث الثانية، بالقائد العظيم، مشيرا الى أنها نصب تذكاري للتاريخ الحديث، مضيفا بالقول:”سيذكر الشعب الجزائري دائما زيارتها التي لا تنسى إلى الجزائر عام 1980″.

رمزي أحمد توميات

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