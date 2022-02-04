لعمامرة: “الجزائر متمسّكة بالقيم المكرّسة في الآلية الإفريقية لاستعراض الأقران”

يشارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة في القمة الحادية والثلاثين للآلية الإفريقية لاستعراض الأقران، بصفته ممثلاً عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

شارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم، كممثل لرئيس الجمهورية في أعمال القمة الحادية والثلاثين لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران (APRM)، المنعقدة في شكل افتراضي عشية القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.

وكرّست هذه القمة التي ترأّسها سيريل رامافوسا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، لدراسة تقارير التقييم المقدمة من عدة دول ، بما في ذلك جنوب إفريقيا ونيجيريا وناميبيا وكينيا .

كما تميّزت القمة بانضمام بوروندي ، مما رفع العدد الإجمالي للدول الأعضاء في الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران إلى 42 دولة ، فضلاً عن انتخاب رئيس نيجيريا لرئاسة منتدى الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران لمدة عامين.

وشدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، نيابة عن رئيس الجمهورية، في كلمته، على تمسك الجزائر الراسخ بالقيم المكرسة في هذه الآلية الإفريقية ، مذكّرا بأن الجزائر كانت من أوائل المشاركين في عملية الآلية الإفريقية لاستعراض الأقران، من خلال تقديم تقريرها الوطني الأول.

وأضاف الوزير لعمامرة، أنه منذ ذلك الحين ، تجلى مثابرة الجزائر في تنفيذ الممارسات الجيدة للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران عبر عدة مراحل ، وأبرزت على وجه الخصوص التعديلات التي أدخلت على الدستور والتي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون والتي أقرها الاستفتاء الشعبي في نوفمبر 2020 ، وكذلك من خلال السياسات العامة الموجهة نحو التنويع والأداء الاقتصادي مع الاهتمام الأساسي بالحفاظ على العدالة الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك ، في إشارة إلى السياق الحالي السائد في إفريقيا الذي يتسم بتراجع الحكم الرشيد وعملية خطيرة من التغييرات غير الدستورية التي تجري في غرب إفريقيا ، شدّد الوزير لعمامرة على الحاجة الملحة والاستعجالية لتأكيد مبادئ وأهداف الآلية الإفريقية لاستعراض الأقران و أهمية العمل الجماعي لتنشيط إمكاناته كأداة للعمل الإفريقي المشترك لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة ، وكذلك كأداة لمنع النزاعات التي يجب أن تعمل بالتنسيق الكامل مع المكونات الأخرى وآليات السلام والأمن في أفريقيا.

للتذكير، أُنشئت الآلية الأفريقية لاستعراض الأقرانفي عام 2003 ، بفضل تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا من قبل البلدان المؤسسة الخمس (الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والسنغال) ، وتعتبر هذه الآلية أداة للتقييم الذاتي، تلتزم بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي طواعية. بهدف تعزيز الحكم الرشيد والاستقرار السياسي والتنمية المستدامة على مستوى القارة.

وليد .ب

معجب بهذه: إعجاب تحميل...