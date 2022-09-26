لعمامرة: الأمن الدولي مرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار كافة الشعوب دون استثناء

26 سبتمبر، 2022

قال اليوم الإثنين، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أن:” الجزائر مستعدة للإنخراط في مساعي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

وأكد لعمامرة في كلمة له أمام الأمم المتحدة، على أن الأمن الدولي مرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار وازدهار كافة الشعوب دون استثناء، مشددا على أن معالجة القضية الفلسطينية تبقى المفتاح الرئيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

ودعا ذات المتحدث، الأمم المتحدة لمضاعفة جهودها عبر المبعوث الشخصي للأمين العام في الصحراء الغربية لاستئناف مسار المفاوضات المباشرة بين الصحراء الغربية والمغرب.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة تجاوز منطق تسيير الأزمات من قبل المجموعة الدولية للتركيز أكثر على البحث عن حلول لها، موضحا ان كسر الحلقة المفرغة لهذه الأزمات لن يتم بصفة مستدامة إلا عبر معالجة أسبابها الجذرية.

 ودعت الجزائر المجموعة الدولية لمساندة الأطراف المالية لتسريع وتيرة تجسيد كافة التزاماتها في ظل المرحلة الانتقالية الدقيقة.

رمزي أحمد توميات

26 سبتمبر، 2022

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