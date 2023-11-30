لعقاب يُشرف على إطلاق النسخة الإسبانية للموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية

أشرف وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم، بمقر وكالة الانباء الجزائرية، على إطلاق النسخة الاسبانية للموقغ الالكتروني للوكالة بمناسبة إحياء وكالة الانباء للذكرى ال 62 لتأسيسها.

و تندرج المبادرة حسب ما أوردته وزارة الاتصال، في إطار استراتجية وكالة الأنباء الرامية إلى توسيع وتنويع خدماتها الإخبارية.

و كانت الاحتفالية التي حضرها مدراء المؤسسات الاعلامية، إطارات وزارة الاتصال، إطارات وزارة الشؤون الخارجية أساتذة جامعيين من جامعة الجزائر 2، فرصة لتكريم مجموعة من الصحفيين والعمال المقبلين على التقاعد.

و ذكّر وزير الاتصال في كلمة له بالدور الفعال الذي تلعبه وكالة الانباء الجزائرية في إيصال رسالة الجزائر على المستوى الدولي، منوّها بالإنجازات الحافلة التي حققتها الوكالة طيلة 62 سنة.

كما دعا محمد لعقاب إلى إثراء الموقع بلغات اخرى، دعما للرسالة الإعلامية الوطنية وضمان انتشار أكبر لها على الصعيد الدولي.

و دعا لعقاب كذلك القائمين على وكالة الأنباء الجزائرية إلى مواصلة العمل وتطويره أكثر بتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة، لاسيما مع الدول الناطقة باللغة الإسبانية إلى جانب دول عربية أخرى، مع تفعيل بنود الاتفاقيات التي سبق التوقيع عليها مع وكالات أنباء أخرى، حسب ذات المصدر.

وأوضح وزير الاتصال أن القانون الاساسي لوكالة الأنباء الجزائرية موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة وسيصدر قريبا.

شرف الدين عبد النور

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