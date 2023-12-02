لعقاب يُشرف بالعاصمة على افتتاح فعاليات ندوة فكرية حول “الإعلام والتحديات الراهنة”

لعقاب يُشرف بالعاصمة على افتتاح فعاليات ندوة فكرية حول “الإعلام والتحديات الراهنة”

أشرف وزير الاتصال, محمد لعقاب, اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة, على افتتاح فعاليات ندوة فكرية حول “الإعلام والتحديات الراهنة”, وذلك في إطار الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للصحافة.

ويتضمن برنامج هذه الندوة المنظمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حسب وكالة الأنباء الجزائرية، عدة مداخلات وكذا ورشات حول الصحافة الورقية وإشكالية الطباعة, الصحافة الالكترونية، تحديات ورهانات, دور سلطات الضبط في الارتقاء بالعمل الصحفي وأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة.

ويحضر فعاليات هذه الندوة الفكرية, إطارات سامية في الدولة, و شخصيات وطنية وأعضاء من الحكومة, وممثلون عن عدة قطاعات وزارية و هيئات رسمية.

كما يحضر هذه الفعاليات السفير الفلسطيني بالجزائر وشخصيات عربية وإفريقية, وممثلون عن البرلمان والمجتمع المدني وكذا المؤسسات الاعلامية.

شرف الدين عبد النور

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