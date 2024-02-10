لعقاب يُشدد على ضرورة بث برامج تلفزيونية هادفة في رمضان

10 فبراير، 2024
لعقاب: "تكييف وسائل الإعلام مع القوانين الجديدة جانفي المقبل"

أكد وزير الاتصال محمد لعقاب على أهمية الارتقاء بأداء الإعلام العمومي وبث برامج تلفزيونية هادفة تحمل رسائل ومضامين جامعة للعائلة خلال شهر رمضان الكريم.

وجاء ذلك خلال سهرة ترويجية للشبكة البرامجية للمؤسسة العمومية لتلفزيون الجزائري، أمس، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان

وشدد لعقاب على ضرورة بث منتوجات إعلامية “هادفة وهادئة تحمل رسائل جامعة للعائلة الجزائرية سيما وأن شهر رمضان الكريم يُعد سانحة لاجتماع العائلة حول مائدة واحدة وقناة واحدة”.

وذكّر ذات المتحدث بجملة التوجيهات التي كان قد وجّهها خلال لقائه مع مُدراء القنوات التلفزيونية، مشيدا برمزية شعار “رمضان يلمنا” الذي اختاره التلفزيون الجزائري لشبكته البرامجية لرمضان المقبل.

كما أشار وزير الاتصال الى ان بث شبكة برامجية هادفة خلال شهر رمضان تُعد “سانحة للتلفزيون الجزائري لتعزيز مكانته داخل الوطن وخارجه من جهة وفرصة للفنانين والمخرجين والمنتجين للتقرب من الجمهور من أجل البروز و التألق

رمزي أحمد توميات

10 فبراير، 2024

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