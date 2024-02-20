لعقاب ينصب لجنتي يقظة ومتابعة للبرامج الرمضانية والرياضية

أشرف اليوم الثلاثاء، وزير الإتصال، محمد لعقاب، على تنصيب لجنتي يقظة لمتابعة البرامج الرمضانية عبر القنوات التلفزيونية خلال الشهر الفضيل، ولجنة يقظة لمتابعة البرامج الرياضية، حسب ما أفاد به بيان وزارة الإتصال.

وستسهر هاتان اللجنتان، حسب ذات المصدر، على متابعة مدى الالتزام بتوجيهات وزارة الاتصال من خلال البرامج التي تبث خلال شهر رمضان الفضيل، بالعمل على تقديم برامج متنوعة وهادفة، وكذا متابعة محتوى البرامج الرياضية عبر مختلف وسائل الإعلام.

ويأتي تنصيب هاتين اللجنتين، بعد لقاء وزير الاتصال مع مدراء القنوات التلفزيونية بخصوص وضع الخطوط العريضة للشبكة الرمضانية يوم 27 جانفي الماضي، وكذا لقاء الوزير مع صحفيي ومسؤولي الإعلام الرياضي بتاريخ 01 فيفري المنصرم، ودعوتهم إلى الإلتزام بآداب واخلاقيات المهنة خاصة خلال تأديتهم لمهامهم.

وأكد لعقاب خلال مراسم تنصيب هاتين اللجنتين، “أنه وجب علينا اليوم تحمل المسؤولية الأخلاقية ومتابعة كل ما يبث أو ينشر عبر مختلف وسائل الإعلام مهما كانت طبيعتها، خاصة بعد تسجيل عدد من التجاوزات من طرف الصحفيين أنفسهم أو المسؤولين على بث هذه البرامج”، مشيرا أن الوزارة ستتخد الإجراءات اللازمة في حال وقوع أي تجاوز، موضحا أن الهدف الأسمى من وراء ذلك هو خدمة المواطن وخدمة وسائل الإعلام أيضا.

للإشارة، فإن عمل لجنة متابعة البرامج الرمضانية سيكون من خلال أفواج عمل تعنى بالسهر والمتابعة لكل ما يبث خلال الشهر الفضيل، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة متابعة البرامج الرياضية التي ستسهر على المتابعة المستمرة لكل ما يبث أو ينشر عبر مختلف وسائل الإعلام سواء كانت مرئية، مسموعة، مكتوبة أو إلكترونية.

شرف الدين عبد النور

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