لعقاب يلتقي مدراء وممثلي الصحف والجرائد المكتوبة والالكترونية

التقى صباح اليوم الخميس، وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب بمدراء وممثلي الصحف والجرائد المكتوبة والالكترونية.

وأفاد بيان لوزارة الاتصال أنّ هذا اللقاء يندرج في إطار سلسة اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة الاتصال حيث دعا الوزير مسؤولي المؤسسات الاعلامية الى التحلي بمستوى عال من المسؤولية واليقظة، وتوخي المهنية والاحترافية في التعاطي مع مختلف الاحداث والقضايا الراهنة.

في هذا السياق، يضيف البيان، جدّد وزير الاتصال حرصه وتأكيده للقائمين على هذه المؤسسات الإعلامية بضرورة الالتزام بأحكام المادة 03 من القانون العضوي للإعلام التي تخضع ممارسة النشاط الإعلامي لاحترام كرامة الانسان و المادة 20 التي تنص على التثبت والتأكد من صحة المعلومة، إضافة الى المادة 35 التي تفرض الاحترام الصارم لآداب واخلاقيات المهنة، موضحا أنه يوجد من الصحفيين والمسؤولين من هو ضحية مصدر غير موثوق وأخبار مغلوطة، وكل وسيلة اعلامية أدرى بخصوصياتها وخطها الافتتاحي في تناول ومعالجة مختلف الاخبار والمواضيع الآنية.

كما دعا وزير الاتصال أعضاء الاسرة الإعلامية الى التعامل بمهنية واحترافية مع ملف الانتخابات الرئاسية المقررة في 07 سبتمبر المقبل وتغطية نشاطات الأحزاب والتشكيلات السياسية بكل موضوعية ومساواة بهدف زيادة نسبة الوعي والحس الوطني لدى المشاركين وتوسيع المشاركة السياسية في الاستحقاقات المقبلة.

وبذات المناسبة، أشار وزير الاتصال الى بعض التجاوزات المسجلة من طرف بعض المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنواعها، والملزمة باحترام قواعد واخلاقيات العمل الإعلامي وضوابطه التي تحددها سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية ومجلس آداب واخلاقيات المهنة، في انتظار تنصيبها، الامر الذي سيساهم في التقليل والحد من التجاوزات المهنية والأخلاقية عبر مختلف وسائل الاعلام ودعم الاحترافية والمهنية.

واستمع الوزير في ختام اللقاء الى جملة الانشغالات المطروحة من طرف مسؤولي المؤسسات الإعلامية المشاركة في هذا اللقاء، يختم بيان الوزارة.

ش.ن