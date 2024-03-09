لعقاب يطالب وسائل الإعلام بالمراقبة الاجتماعية في رمضان

أشاد اليوم السبت وزير الاتصال، محمد لعقاب، بجهود مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بصفتها الهيئة المشرفة على إطلاق مبادرة خفص الاسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد لعقاب في ندوة اقتصادية اليوم، على ضرورة التسويق الجيد لهذه المبادرة التي وصفها بالطيبة مبرزا أن قطاع الاتصال ووسائل الإعلام سيقومون بمرافقة هذه المجهودات حتى يستفيد منها المواطنون في الشهر الفضيل.

وأبرز ذات المتحدث أهمية المعاينة الميدانية لقطع الطرق أمام تجاوزات التجار “المتلاعبين”، مطالبا وسائل الإعلام للقيام بدورها في إطار المراقبة الاجتماعية.

كما لفت وزير الاتصال الى أن وسائل الإعلام ستبُث الومضات الإشهارية الخاصة بمبادرة المجلس الاقتصادي الجزائري خلال الشهر الفضيل.

رمزي أحمد توميات

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