 لعقاب يشرف على حفل استقبال منتسبي قطاع الإعلام والاتصال

أشرف وزير الاتصال، محمد لعقاب، مساء اليوم الأحد، على حفل استقبال على شرف منتسبي قطاع الإعلام والاتصال، تم من خلاله تقديم وتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، في أجواء أخوية جمعت الأسرة الإعلامية، وعرفت حضور مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، مسؤولين اعلاميين، صحفيين، وكذا المراسلين المعتمدين بالجزائر.

وكان الحفل حسب بيان وزارة الإتصال، فرصة، هنّأ من خلالها محمد لعقاب، كافة الحضور بأصدق التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما استحسنت الأسرة الإعلامية هذه المبادرة الطيبة، باعتبارها سابقة مميزة تستحق الشكر والتقدير.

شرف الدين عبد النور