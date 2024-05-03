لعقاب يشرف على تسمية قاعات ملعبي نيلسون مانديلا و 5 جويلية بأسماء صحفيين

أشرف صباح اليوم الجمعة، وزير الإتصال، محمد لعقاب، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف ل 03 ماي من كل سنة، على تسمية قاعة الندوات، بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي، باسم الراحل محمد صلاح، إضافة إلى تكريم عائلة الفقيد نظير ما قدّمه خدمة للصحافة الوطنية.

كما أشرف لعقاب، في ذات السياق، على تسمية قاعة الندوات، بملعب 05 جويلية الأولمبي، باسم بطل ألعاب القوى والصحافي الراحل، عبد القادر حماني.

للإشارة، فقد كان وزير الإتصال، مرفوقا بمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، كمال سيدي السعيد، و وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، ووالي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي.

شرف الدين عبد النور