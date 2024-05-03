لعقاب يشرف على تدشين مقر المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين

أشرف وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف لـ 03 ماي من كل سنة، على تدشين مقر المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، بدار الصحافة، “الطاهر جاووت”.

كما وقف لعقاب، بساحة حرية الصحافة، بالجزائر العاصمة، وقفة ترحم على أرواح شهداء المهنة، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد الأسماء من فقدتهم الساحة الإعلامية.

و كان الوزير لعقاب، مرفوقا بوزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، ووالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي.

شرف الدين عبد النور