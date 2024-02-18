لعقاب يشرف على افتتاح فعاليات دورة تكوينية لفائدة عدد من الصحفيين الأفارقة

أشرف صباح اليوم الأحد، وزير الإتصال، محمد لعقاب، بالبنك الوطني للإسكان، بالجزائر العاصمة، على افتتاح فعاليات دورة تكوينية لفائدة 14 صحفيا ومراسلا من عدة دول افريقية، تحت شعار “دورة تعزيز الكفاءات في ميدان الصحافة والإعلام في افريقيا”.

و تهدف هذه الدورة التكوينية التي نُظمت من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بالتعاون مع الإذاعة الجزائرية، حسب بيان وزارة الإتصال، لدراسة مواضيع تتعلق بالنشاط الصحفي في ظل الظروف الراهنة، والتعريف بالجزائر إعلاميا واقتصاديا، وكذا توجهات الدولة الجزائرية السياسية والديبلوماسية وعلاقاتها المتميزة مع البلدان الإفريقية.

و أكد وزير الاتصال، خلال إشرافه على افتتاح هذه الدورة التكوينية، على دور الإعلام في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب للتصدي لحملات التشويش ومحاربة التضليل والنمط المقولب لمواجهة الإشاعة والأخبار المغلوطة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة، “واصفا إياها بالتحولات الجيوسياسية التي لا ترحم وعلينا قراءاتها جيدا لأنها أثرت على عديد البلدان الإفريقية، وأثرت في نفس الوقت على العلاقات الدولية”، بالتالي، يضيف الوزير، “يتعين على الإعلام اليوم مواكبة هذه التحولات ومسايرة هذه الحركية بالشكل المطلوب، وأن يكون في خط الهجوم الأول”.

كما شدّد وزير الإتصال، على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في التعريف بالثقافات والإنجازات التي تعرفها القارة الإفريقية، مضيفا أنه يجب أن يكون في مستوى اليقظة الإقتصادية ليشكل قاطرة لهذا التغيير.

وأوضح محمد لعقاب في مداخلته، أن الجزائر اختارت أفريقيا عن قناعة تامة بحكم العوامل التاريخية والجغرافية وبحكم علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع الجزائر والقارة الإفريقية، لافتا أن الجزائر احتضنت أفريقيا من خلال عديد المشاريع التي تساعد على تنمية القارة، حيث قال، “فالجزائر ظلت لسنوات قبلة لإفريقيا وستظل كذلك ولن تدير ظهرها لإفريقيا، إذ تخرج من الجزائر منذ الاستقلال والى غاية يومنا هذا ما يقارب 65 ألف طالب من مختلف البلدان والدول الإفريقية”.

وأشار وزير الإتصال، لمسألة التكوين التي تحظى حسبه، بأولوية بالغة ضمن برنامج الوزارة، موضحا أن دور الإعلام لن يتأتى إلا بالاهتمام بالتكوين اهتماما بالغا، وأن الجزائر قرّرت أن يكون للتكوين أهمية خاصة في مجال الإعلام، وهو ما ينص عليه قانون الإعلام الجديد و يُلزم المؤسسات الإعلامية بذلك، خاصة وأن سلطة ضبط السمعي البصري لها كامل الصلاحيات في محاسبة مسؤولي المؤسسات الإعلامية التي لا تلتزم بالتكوين.

و في هذا السياق، أوضح لعقاب، أن دائرته الوزارية شرعت مؤخرا في إعداد برنامج مكثف للتكوين، حيث كشف أنه تم تكوين عدد من الصحفيين في الإعلام الرياضي ودورة تكوينية أخرى لفائدة الصحفيين المهتمين بالشأن الاقتصادي وقضايا البورصة والتي لا تزال متواصلة، إضافة إلى تكوين ما يقارب 300 صحفي من مختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة تحسبا للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقررة بالجزائر ابتداءً من 29 فيفري الجاري.

بدوره، أفاد المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية، عابد حلوز، أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز القدرات وتبادل التجارب والخبرات بين الأشقاء الأفارقة، إدراكا للفرص والتحديات المشتركة التي تعرفها المنطقة، داعيا الى ضرورة تظافر الجهود لبناء إستراتيجية إعلامية هادفة لدعم الإعلام الحر وإبراز الدور المحوري الذي يلعبه الصحفي في نقل المعلومة.

من جهته، أوضح المدير العام للإذاعة الوطنية، محمد بغالي، أن فكرة هذه الدورة جاءت لتؤكد مرة أخرى أن أفريقيا بالنسبة للجزائر ليست مصالح وإنما هي قناعة وعقيدة، وهي فرصة للتعاون والتنسيق بين الإعلاميين في أفريقيا، داعيا إياهم إلى لعب الدور الهام والحساس في تعزيز أواصر الأخوة والصداقة وجمع الشتات بين مختلف أبناء القارة الإفريقية.

كما أشار المدير العام للإذاعة الوطنية، أن هدف هذه الدورة هو الإطّلاع والتعرف على الجزائر إعلاميا وسياسيا، “بغرض التعاون والتنسيق وليس اكتساب المهارات وتلقين بعضنا البعض أساسيات العمل الصحفي”، يضيف ذات المتحدث.

للإشارة، فإن فعاليات هذه الدورة التكوينية ستتواصل على مدار 03 أيام، بتنظيم عدد من المحاضرات والمداخلات ينشطها أساتذة جزائريون وأجانب، يضيف بيان وزارة الإتصال.

شرف الدين عبد النور

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