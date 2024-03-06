لعقاب يشرف على اختتام فعاليات الدورة التكوينية للصحفيين الرياضيين

أشرف مساء اليوم الأربعاء، وزير الإتصال، محمد لعقاب، على اختتام فعاليات الدورة التكوينية الموجهة لفائدة الصحفيين الرياضيين، والتي جرت بمقر وزارة الإتصال، على مدار 03 أيام.

و تميزت هذه الدورة، حسب بيان وزارة الإتصال، بتسليم الشهادات للصحفيين المشاركين وكذا المؤطرين لها، في أجواء احتفائية طبعها التفاعل والروح الأخوية بين كل المشاركين.

وفي كلمة له بالمناسبة، دعا وزير الاتصال، الصحفيين المستفيدين من هذه الدورة من نقل تجربتهم ومعارفهم الى زملاءهم الصحفيين وتجسيد هذه المهارات المكتسبة ميدانيا، موضحا أن هذه الدورة ستكون متبوعة بدورات تكوينية أخرى مستقبلا.

تجدر الإشارة، أن فعاليات هذه الدورة التدريبية شملت 50 صحفيا رياضيا ومقدما للأخبار والبرامج عبر القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، وفق برنامج متنوع نشطه نخبة من كوادر الإعلام في الوطن العربي على غرار، لخضر بريش، مذيع أول بالقنوات الرياضية السعودية، سالم الجحوشي، معد برامج ومدرب في معهد الجزيرة للإعلام، بوعلام بنو مشيارة، منتج اخبار وبرامج بقناة الكاس القطرية.

وتمحور هذا البرنامج حول 03 ورشات تطبيقية، يتعلق أبرزها بالتقديم التلفزيوني الإخباري والبرامجي وإدارة الأستوديوهات التحليلية الرياضية، الإلقاء وتركيز الصوت ومخارج الحروف، ورشة التقديم التلفزيوني والإخباري والبرامجي والحوار.

شرف الدين عبد النور

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