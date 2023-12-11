لعقاب يشرف بمقر الوكالة الفضائية الجزائرية على إحياء الذكرى السادسة لاطلاق القمر الصناعي “ألكومسات1”

أشرف وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم بمقر الوكالة الفضائية الجزائرية، على إحياء الذكرى السادسة لاطلاق القمر الصناعي الكومسات 1، حسب بيان وزارة الاتصال.

و حضر المناسبة حسب ذات المصدر، وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، كريم بيبي تريكي، رفقة الوزير المندب للمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين المهدي وليد، المدير العام للوكالة الفضائية، ممثلة الوزير الاول، المدير العام لاتصالات الجزائر، المدير العام لمؤسسة TDA، وإطارات سامية من الوكالة الفضائية لاتصالات الجزائر.

و طاف وزير الإتصال بمختاف أقسام الوكالة الفضائية الجزائرية وتلقى شروحات وافية حول ظروف عمل وسير القمر الصناعي الكوم سات 1، يضيف المصدر ذاته.

و في كلمة له، أكد وزير الاتصال أن الجزائر اليوم بحاجة إلى تعزيز طاقاتها إمكانياتها في مجال الاقمار الصناعية.

و أضاف، “كل الدول تقريبا لها اقمار صناعية خاصة بها، وهذا ماوجب علينا القيام به لتعزيز السيادة الاعلامية والأمن القومي لبلدنا”.

و تابع لعقاب، “الأقمار الصناعية تثبث وجودها في عصر الاتصالات المدمجة”.

وأكد محمد لعقاب على ضرورة التوجه إلى إطلاق “ألكوم سات 2” في أقرب الآجال، وأن يكون له دافع تجاري مع امكانية إيواء كافة القنوات الاذاعية والتلفزيونية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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