لعقاب يشارك كضيف شرف في مؤتمر الإعلام العربي بتونس

إنطلقت صباح اليوم، بتونس، أشغال مؤتمر الإعلام العربي، الذي ينظّمه إتحاد إذاعات الدول العربية، بحضور وزير الاتصال، محمد لعقاب، كضيف شرفي للمؤتمر.

و خُصّصت الطبعة الثالثة من مؤتمر الإعلام العربي هذه السنة، حسب بيان وزارة الإتصال، لموضوع الذكاء الاصطناعي، حيث تُنظّم على مدار يومين، تحت عنوان “الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، الفرص والرهانات”، بمشاركة نخبة من الخبراء من منظمات مهنية عالمية، وعدد من الجامعات العربية.

ويطرح الخبراء ومسؤولو وسائل الإعلام العربية المشاركون في هذا المؤتمر الهام في مداخلاتهم وفي النقاش العام، جملة من الأسئلة الجوهرية حول المقاربة أو الرؤية العربية في التعاطي مع هذا المعطى التكنولوجي الجديد، وحدود القدرات المتاحة للتحكم فيه واستخدام تطبيقاته خاصة في الإعلام العربي، في ظل الفجوة الرقمية الكبيرة القائمة بين البلدان العربية والدول المتطورة، وهي إشكاليات يعتبرها المشاركون جوهرية وجديرة بالتشريح، ما يقتضي تعزيز الحضور الرقمي العربي في الفضاء العالمي بالزيادة في إنتاج المحتوى الرقمي النوعي، والتأثير به في المنصات الرقمية العالمية.

كما تتواصل المداخلات على مدى يومين، وسيكون لوزير الإتصال، محمد لعقاب، مداخلة هامة تُختتم بها أشغال هذا المؤتمر الهام، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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