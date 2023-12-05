لعقاب يستقبل المدير التنفيذي لعرب سات

إستقبل وزير الإتصال، محمد لعقاب، مساء اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذي لعرب سات، الحميدي بن مناحي بن فهد العنزي والوفد المرافق له، حسب ما أورده بيان وزارة الإتصال.

و جرى اللقاء حسب ذات المصدر، بمقر الوزارة، وحضره ممثلو المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، إطارات الوزارة وكذا المديران العامان للإذاعة والتلفزيون.

و استُهلّ اللّقاء من طرف المدير العام لمؤسسة عرب سات بتقديم عرض مفصل عن ميزات عرب سات والخدمات التي يقدمها لكافة متعامليه بما فيها الجزائر التي وضعها على رأس استراتيجياته، يضيف المصدر ذاته.

وفي هذا السياق، أبدى العنزي استعداده وترحيبه التام بكل الأفكار التي من شانها تطوير العلاقات وتعزيزها أكثر مع الجزائر، مشيدا بالتنوع الثقافي والسياحي والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر في مختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب حسبه تسليط الضوء على هذه القدرات وإعطاء الجزائر المكانة التي تستحقها في منظومة البث وإيصال صورة الجزائر وأبعادها الحقيقية إلى كل أنحاء العالم، خاصة وأن عرب سات لديها 10 أقمار صناعية وتضمن تغطية كاملة لكل من أفريقيا، أوروبا، أمريكا وآسيا.

وخلال اللقاء، أبرز وزير الاتصال سياسة الدولة واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع الشراكات الإعلامية بين مختلف هيئات البث وضرورة البحث عن سبل أوسع لتعزيز حضور الجزائر ووجودها في منظومة البث العالمي.

كما أبدى محمد لعقاب رغبة الجزائر الواسعة في تطوير العلاقات بين الجزائر ومؤسسة عرب سات خاصة ما تعلق بجانب التكوين والتدريب، وهو ما ينص عليه قانون الإعلام الجديد ضمانا لتكوين نوعي للصحفيين والمهنيين ومواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة في قطاع الإعلام والاتصال.

و أشار وزير الإتصال أيضا إلى جملة المكاسب الجديدة التي يوفرها قانون السمعي البصري بالنسبة للقنوات التلفزيونية، وبالتالي فتح المجال واسعا لإنشاء قنوات تلفزيونية أخرى مستقبلا.

كما ذكّر الوزير لعقاب بأن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي TDA هي المخول الوحيد لإبرام الشراكات والاتفاقيات ومتابعة الجوانب الفنية و التقنية مع مؤسسة عرب سات وغيرها.

و في ختام اللّقاء، إتفق الجانبان على ضرورة الرقي بعلاقات التعاون بين الجزائر ومؤسسة عرب سات إلى آفاق أرحب ما يسمح بتجسيدها ميدانيا وتقديم خدمة إعلامية راقية ومحتوى إعلامي هادف، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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