لعقاب يدعو وسائل الإعلام للتجند لضمان تغطية احترافية للاستحقاق الرئاسي القادم

دعا وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم، على هامش الملتقى الدولي الموسوم بـ” الجزائر و إفريقيا: ذاكرة مشتركة، مصير واحد ومستقبل واعد”، بالجزائر العاصمة، كافة وسائل الاعلام إلى التجند من أجل ضمان “تغطية إعلامية احترافية” للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

ودعا محمد لعقاب، وسائل الاعلام لاحترام أخلاقيات المهنة، وللتجند لضمان تغطية إعلامية احترافية للاستحقاق الرئاسي القادم، وضمان السير الحسن لهذا الموعد الهام للجزائر، مشدّدا على ضرورة التزام وسائل الاعلام بالحياد والتوقف عن الدعاية لصالح المترشحين خلال فترة الصمت الانتخابي وإعطاء الأولوية لشرح العملية الانتخابية للمواطن وتنويره بأهمية هذا الموعد.

وكشف وزير الإتصال، بخصوص إمكانية وجود لجنة مختصة لمراقبة تغطية القنوات للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي التي تشرف على كل مجريات العملية الانتخابية، مبرزا أنه في حال وجود خلل سوف تتصل السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات بسلطة الضبط السمعي البصري التي تتكفل باتخاذ التدابير التي ينبغي اتخاذها تجاه القنوات السمعية البصرية.

كما أوضح لعقاب، في ذات السياق، بخصوص الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، أن المادة 80 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية تخوّل لوزارة الإتصال لكي تحل محل سلطة الضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية، في حال وجود أي خلل،

وذكّر الوزير باللقاءات التي جمعته بكل وسائل الاعلام في العديد من المرات، وبالملتقى الذي تم تنظيمه مع المحكمة الدستورية، الذي تم فيه شرح كل ما يتعين على الصحافة القيام به بخصوص الاستحقاق الرئاسي، متمنيا أن لا تكون تجاوزات واعتراض كبير لأخلاقيات المهنة وتمر الأمور بسلام، داعيا وسائل الاعلام، بهذه المناسبة إلى شرح كل مراحل العملية الانتخابية للمواطنين، وشرح برامج المترشحين للمواطنين، وإبراز أهمية الانتخابات بالنسبة إلى الجزائر .

شرف الدين عبد النور