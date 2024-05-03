لعقاب يدشّن المحطة الأرضية للبث عبر الساتل المُخصّصة لتوطين القنوات الخاصة

أشرف وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، على التدشين الرسمي للمحطة الأرضية للبث عبر الساتل المخصصة لتوطين القنوات الخاصة، بمركز المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي ببوشاوي، بالعاصمة.

و قام الوزير لعقاب، بتفقد مختلف المرافق الموجودة على مستوى المحطة، على غرار قاعات المراقبة والاستقبال والبث.

كما تم تجهيز مركز البث الفضائي “عبد المالك حويو”، بمحطة أرضية جديدة للبث عبر الساتل الخاصة بتوطين القنوات التلفزيونية.

للتذكير، كانت المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري، قد وقعت على عقود تربطها بالقنوات التلفزيونية الخاصة، تبعا لقرارات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بتوطين القنوات ذات المحتوى الجزائري، وإخضاعها للقانون الجزائري بنسبة مائة بالمائة.

شرف الدين عبد النور