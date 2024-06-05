لعقاب يأمر بإيقاف بث البرامج التي تقوم على جمع التبرعات

أسدى وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم، تعليمات بإيقاف بث البرامج التي تقوم على جمع التبرعات، إلى غاية صدور دفتر الشروط الذي يضبط ممارسة النشاط السمعي البصري بدقة.

و جاء ذلك، حسب بيان وزارة الإتصال، خلال إجتماع الوزير محمد لعقاب، مع مدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة، أين تم التطرق للقضايا التي تشغل قطاع الاتصال بصفة عامة، لاسيما ما تعلق منها بتعزيز المهنية والاحترافية.

وأوضح الوزير لعقاب، أن الدعوة لهذا الاجتماع، جاءت على خلفية ما أثير مؤخرا، بخصوص تناول قناة تلفزيونية خاصة، موضوعا اجتماعيا، كان أحد الأئمة وأحد المواطنين أطرافا فيه، وقد أحدث ردود فعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ولفت لعقاب النظر، إلى أن قضايا المشاكل الاجتماعية، هي مسائل مشحونة بالعواطف تتطلب مهنية واحترافية وحيادية عالية.

و سجّلت وزارة الاتصال وكذا السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، حسب الوزير، العديد من الخروقات القانونية وانتهاكات لآداب وأخلاقيات المهنة، لاسيما المادة 3 من القانون العضوي للإعلام، التي تخضع ممارسة النشاط الإعلامي لاحترام كرامة الإنسان، والمادة 20 التي تنص على التدقيق في المعلومة والتأكد من مصدر الخبر، والمادة 35 التي تفرض الاحترام الصارم لآداب وأخلاقيات المهنة.

و قال وزير الاتصال، أن بعض البرامج التي تقوم على جمع التبرعات، كان يتعين عليها الامتثال لأحكام القانون المنظم لهذه العملية، على غرار الأمر رقم 77-3، المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397، الموافق لـ 19 فبراير سنة 1977، والذي يتعلق بجمع التبرعات.

وأشار الوزير لعقاب، إلى أن مثل هذه البرامج، تقتضي مهنيا التثبت من حقيقة الحاجة الاجتماعية من جهة، ومراعاة الجانب المهني من جهة أخرى، كاشفا أن مصالح الوزارة، استقبلت العديد من الشكاوى من مواطنين، حول عمليات ابتزاز واحتيال جراء مثل هذه البرامج.

شرف الدين عبد النور