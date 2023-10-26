لعقاب: مبيعات الكتب في معرض الجزائر الأولى عربيا

كشف وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن حجم مبيعات الكتب في المعارض الجزائرية يحتل المرتبة الأولى العربية.

وقال لعقاب في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش افتتاح صالون الجزائر الدولي للكتاب: ” وحجم المقروئية في الجزائر لا بأس بها وحجم المبيعات للكتب في المعارض العربية، الجزائر تحتل المرتبة الأولى ويدل ذلك على كثرة المقروئية”.

وتابع ذات المتحدث قائلا: “قارن بين عدد المبيعات في معرض القاهرة والشارقة وغيرها من الدول العربية، تجد عدد المبيعات في الصالون الجزائري للكتاب هي الأعلى”.

وأردف الوزير بالقول:”هذه السنة جاءت بعد فترة ركود بسبب جائحة “كورونا” وعادت الحياة للمسرح الثقافي وأتوقع أن تكون هناك مبيعات مرتفعة هذا العام”.

وأوضح نفس المسؤول، أن الإشكال هذه السنة يتمثل في أن المعرض تزامن مع العدوان الهمجي على قطاع غزة الوضع الذي يؤثر على كثير من النشاطات لهذا السبب وزارة الثقافة أعطت مكانة محترمة لفلسطين تحديدا وغزة على وجه الخصوص

وأكد لعقاب أن هذا إشارة من بين إشارات عديدة قدمتها بلادنا والتي تبين أن الجزائر متضامنة مع فلسطين في السر والعلن وفوق الطاولة وتحتها.

رمزي أحمد توميات

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