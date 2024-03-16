لعقاب في لقاء مع مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة هذا الأحد

لعقاب في لقاء مع مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة هذا الأحد

يلتقي غدا، وزير الاتصال، محمد لعقاب، بمقر وزارته، بمدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة.

و يأتي هذا اللقاء، حسب بيان وزارة الاتصال، بعد أن لوحظ مؤخرا عدم احترام التوجيهات الأخيرة التي أسداها الوزير والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، بخصوص البرامج وكذا المادة الإعلانية المعروضة خلال شهر رمضان المعظم.

للاشارة، كان وزير الاتصال قد أسدى تعليماته في هذا الخصوص خلال لقائين أجراهما في 26 و 27 جانفي الفارط، مع مدراء مؤسسات الاذاعة والتلفزيون وكذا القنوات التلفزيونية الخاصة.

شرف الدين عبد النور

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