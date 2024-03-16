لعقاب في لقاء مع مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة هذا الأحد

16 مارس، 2024

يلتقي غدا، وزير الاتصال، محمد لعقاب، بمقر وزارته، بمدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة.

و يأتي هذا اللقاء، حسب بيان وزارة الاتصال، بعد أن لوحظ مؤخرا عدم احترام التوجيهات الأخيرة التي أسداها الوزير والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، بخصوص البرامج وكذا المادة الإعلانية المعروضة خلال شهر رمضان المعظم.

للاشارة، كان وزير الاتصال قد أسدى تعليماته في هذا الخصوص خلال لقائين أجراهما في 26 و 27 جانفي الفارط، مع مدراء مؤسسات الاذاعة والتلفزيون وكذا القنوات التلفزيونية الخاصة.

شرف الدين عبد النور

16 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

بحث سبل التعاون الجزائري الإيراني في مجالي اقتصاد المعرفة والابتكار

3 مارس، 2024

الأمم المتحدة مدعوة لضمان إحترام إتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الصحراوية المحتلة

5 يونيو، 2021

سوريا ترحب بإعلان الجزائر حول لم الشمل الفلسطيني

24 أكتوبر، 2022

شرفي: أغلب قوائم الترشيحات للتشريعيات المقبلة يقودها أصحاب المستوى الدراسي العالي

21 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى