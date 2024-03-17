لعقاب: “بعض البرامج تضمنت لقطات غير متوافقة مع تقاليدنا وحرمة الشهر الفضيل”

لعقاب: “بعض البرامج تضمنت لقطات غير متوافقة مع تقاليدنا وحرمة الشهر الفضيل”

قال وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم، خلال لقاء مع مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، بمقر وزارته، أن بعض البرامج تضمنت لقطات غير مناسبة وغير متوافقة مع التقاليد الاجتماعية الجزائرية وحرمة الشهر الفضيل، “وهي لقطات صامتة كان يمكن حذفها دون التأثير على السيناريو”، يضيف الوزير.

و أضاف لعقاب، “أردنا من هذا اللقاء مبكرا للوقوف على ماتبثه القنوات خلال الشهر الفضيل”

وأكد الوزير، أن الوصاية لاتتحرك وفق تأثير وسائط التواصل الإجتماعي، وإنما بناء على تقارير لجنة اليقظة، مشيرا الى أن قطاعه في خدمة المواطنين، و”بناء على الملاحظات وردود فعل المواطنين يمكن الاستدراك”.

و بخصوص الأعمال التلفزيونية، فقد أكد وزير الاتصال أن العمل التلفزيوني إبداع وأن الاشكال في غياب الابداع، مبرزا أن القنوات التلفزيونية بامكانها أن تنتقد المجتمع، ولكن بالكيفية المناسبة، كما أن-يضيف لعقاب- معظم القنوات تجاوزت الحدود المهنية والاخلاقية.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال على أن المسلسل أصبح هو من يقطع الإشهار وليس العكس.

رمزي أحمد توميات

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