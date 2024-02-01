لعقاب: التجاوزات في الإعلام الرياضي أضحت تهدد الأمن القومي للجزائر

قال وزير الإتصال، محمد لعقاب، خلال لقائه مع وزير الشباب والرياضة ومسؤوليين رياضيين، أن التجاوزات في الإعلام الرياضي أضحت تهدد الأمن القومي للجزائر.

وشدد لعقاب على ضرورة الحذر وتفادي الانفلات في التناول الاعلامي. مبرزا أن الإعلام الرياضي أصبح يلعب دورا سلبيا من خلال المرادفات التي يتناولها.

وأكد ذات المتحدث، على أن الإعلام الرياضي كاد يتسبب في مشاكل دبلوماسية بين البلدان. داعيا إلى تفادي تنتاول القضايا الدولية في البلاطوهات.

هذا وقد دعا وزير الاتصال الإعلاميين الرياضيين إلى ممارسة الإعلام الرياضي بكل معنى الكلمة بعيدا عن التهويل.

رمزي أحمد توميات

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