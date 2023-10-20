لعقاب: أدعو وزراء الاتصال العرب لوقفة ناقدة لكيفية تعامل الإعلام مع الأحداث في غزة

لعقاب: أدعو وزراء الاتصال العرب لوقفة ناقدة لكيفية تعامل الإعلام مع الأحداث في غزة

دعا وزير الاتصال، محمد لعقاب، وزراء الاتصال العرب لوقفة ناقدة لكيفية تعامل الإعلام مع الأحداث في غزة، وقال في هذا الصدد “وبالمناسبة أدعو وزراء الإعلام العرب إلى وقفة ناقدة لكيفية تعامل الإعلام العربي مع الأحداث وأيضا إلى تعامل الإعلام الغربي”.

ونوه المتحدث إلى أنه “إذا اقتضت الضرورة ندعو إلى عقد قمة استثنائية لوزراء الإعلام العرب لدراسة السبل التي تمكننا كعرب من التعامل مع اللامبالاة الإعلامية الغربية والانحياز الغربي وكيفية الرد عليه وكيفية إعادة القضية الفلسطينية إلى الصفوف الأولى في اهتماماتنا”.

كما أشاد اليوم الخميس، وزير الاتصال، محمد لعقاب على التغطية الواسعة لمختلف وسائل الإعلام الوطنية، لتطورات الأحداث بفلسطين المحتلة.

ووصف الوزير لعقاب تغطية وسائل الإعلام الجزائرية للعدوان على غزة، بالمهنية والاحترافية وقال في السياق: “تابعنا اليوم تغطية واسعة لمختلف وسائل الإعلام الجزائرية وخاصة القنوات السمعية البصرية، وكانت تغطية شاملة وبمهنية واحترافية عالية”.

وأضاف لعقاب “بهذه المناسبة لابد وبصفتي وزير الاتصال أن أشكر جميع الإعلاميين الجزائريين على تعاطيهم الإيجابي مع تطورات الأحداث في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة”.

وأشار وزير الاتصال إلى أن “ما يحوز في النفس هو تعامل الاعلام الغربي مع الدمار الذي لحق بقطاع غزة، وخاصة أن القصف الصهيوني العشوائي المكثف على المباني والمساجد والمدارس خلف مئات الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ”.

وتابع “هذه المأساة تعاملت معها وسائل الإعلام الغربية بأكاذيب عالية الاحترافية وكأنها لم ترى شيئا، والغريب أن نفس وسائل الإعلام الغربية، نفس الدول ونفس المنظمات الغربية التي ظلت تؤرقنا بالحديث عن الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان كلها سقطت اليوم أمام أحداث غزة، وهذا شيء مؤسف”.

وقال الوزير لعقاب إن “كل المنظمات التي تصف نفسها بلا حدود وضعت لنفسها اليوم حدودًا، ولم تعد ترى الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، ولم تعد ترى الفسفور الأبيض ولم تعد ترى شيئا”، مشيرا إلى أنه “على هذه المنظمات مستقبلا أن تتوقف في إعطاء الدروس حول حقوق الإنسان وحول حريات التعبير والديمقراطية وغيرها من المفاهيم والمصطلحات”.

شرف الدين عبد النور

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