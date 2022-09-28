لعجال يكشف مستحقات سونلغاز لدى زبائنه

واوضح لعجال خلال جلسة إستماع نظمتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني، أن المشاريع المسطرة من طرف المجمع تتطلب إمكانيات مالية كبيرة وهو ما يفرض التسريع بتحصيل المستحقات المتراكمة لدى الزبائن، سواء العائلات أو الإدارات أو المؤسسات الإقتصادية.

وأفاد ذات المتحدث، أن سونلغاز قررت عدم قطع التزويد بالكهرباء والغاز خلال جائحة كورونا، مبرزا أن الديون إرتفعت بشكل كبير منتقلة من 61 مليار دج إلى 214 مليار دج.

كما انخفضت قيمة المستحقات خلال الأشهر الأخيرة من 214 مليار دج إلى 161 مليار دج. بفضل تسارع وتيرة عمليات التحصيل وما رافقها من حملات تحسيسية.

ودعا المدير العام، لمواطنين والمؤسسات إلى تسديد ديونهم من أجل إنجاح المشاريع الإستثمارية التي تعتزم سونلغاز القيام بها تحسينا للخدمة العمومية.

وبخصوص المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، أشار لعجال إلى تسجيل نتائج مرضية. متوقعا ربط 30 ألف مستثمرة إلى غاية نهاية السنة الجارية 2022. وربط 48 ألف مستثمرة فلاحية في 2023.

كما كشف ذات المتحدث أنه تم برمجة ستة مشاريع بولاية بسكرة متعلقة بإنجاز محطات نقل الكهرباء. سيتم إنجازها بداية من الثلاثي الأول لسنة 2023.

ولفت ذات المتحدث، الى أنه تم إنطلاق أشغال إنجاز محول نقل كهربائي بولاية أدرار. والذي سينجز قبل صائفة 2023 وهذا لتحسين الخدمة العمومية.

ليديا كبيش