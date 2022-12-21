لدورها الريادي في الدفاع عن القضية الصحراوية..الرئيس الصحراوي يشيد بالعلاقات المتميزة مع جنوب إفريقيا

أشاد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي بالعلاقات “المتميزة” التي تربط بلاده بجنوب إفريقيا، مجددا عزمه القوي على تعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى مستوى لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إلى نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوسا، عقب إعادة انتخابه رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.

وقال الرئيس غالي في الرسالة التي نقلت نصها وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) “إن هذه الثقة الذي جددها المؤتمر الوطني الإفريقي في شخصكم تأكيد على تلك المبادئ والقيم النبيلة التي يتبناها الحزب في مسعاه من أجل تكريس الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية، سواء في جنوب إفريقيا أو في إفريقيا عامة أو في العالم”.

كما سجل الرئيس الصحراوي “بارتياح” الدور الريادي لجنوب إفريقيا، تحت قيادة الرئيس رامافوسا، في الدفاع عن مبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي، بما يضمن وحدة وانسجام وتكامل البلدان الإفريقية وحقها في ولوج مرحلة جديدة قوامها التنمية والرفاهية والرقي والازدهار”. كما حيا الموقف المبدئي الذي يتمسك به حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وجمهورية جنوب إفريقيا والرئيس رامافوسا “الذي يتجلى في الإصرار القوي على ضرورة استكمال حرية إفريقيا واستقلالها وهو أمر لن يتم ما لم يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة، والتالي انسحاب المملكة المغربية من أراضي الجمهورية الصحراوية التي تحتلها بشكل غير شرعي”.وجاء في نص الرسالة أيضا: “إننا في جبهة البوليساريو لنثمن أيما تثمين تلك العلاقات التاريخية المتميزة التي جمعتنا بالمؤتمر الوطني الإفريقي، وما يجمعنا من كفاح مشترك من أجل الحرية وتقرير المصير وتصفية الاستعمار والقضاء على التمييز العنصري من القارة الإفريقية”.وجدد الرئيس الصحراوي بالمناسبة عزمه الراسخ والقوي على تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة والارتقاء بها إلى أعلى مستوى ممكن لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.

فايزة .س

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