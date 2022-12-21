لدورها الريادي في الدفاع عن القضية الصحراوية..الرئيس الصحراوي يشيد بالعلاقات المتميزة مع جنوب إفريقيا

21 ديسمبر، 2022

أشاد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي بالعلاقات “المتميزة” التي تربط بلاده بجنوب إفريقيا، مجددا عزمه القوي على تعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى مستوى لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إلى نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوسا، عقب إعادة انتخابه رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
وقال الرئيس غالي في الرسالة التي نقلت نصها وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) “إن هذه الثقة الذي جددها المؤتمر الوطني الإفريقي في شخصكم تأكيد على تلك المبادئ والقيم النبيلة التي يتبناها الحزب في مسعاه من أجل تكريس الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية، سواء في جنوب إفريقيا أو في إفريقيا عامة أو في العالم”.
كما سجل الرئيس الصحراوي “بارتياح” الدور الريادي لجنوب إفريقيا، تحت قيادة الرئيس رامافوسا، في الدفاع عن مبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي، بما يضمن وحدة وانسجام وتكامل البلدان الإفريقية وحقها في ولوج مرحلة جديدة قوامها التنمية والرفاهية والرقي والازدهار”. كما حيا الموقف المبدئي الذي يتمسك به حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وجمهورية جنوب إفريقيا والرئيس رامافوسا “الذي يتجلى في الإصرار القوي على ضرورة استكمال حرية إفريقيا واستقلالها وهو أمر لن يتم ما لم يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة، والتالي انسحاب المملكة المغربية من أراضي الجمهورية الصحراوية التي تحتلها بشكل غير شرعي”.وجاء في نص الرسالة أيضا: “إننا في جبهة البوليساريو لنثمن أيما تثمين تلك العلاقات التاريخية المتميزة التي جمعتنا بالمؤتمر الوطني الإفريقي، وما يجمعنا من كفاح مشترك من أجل الحرية وتقرير المصير وتصفية الاستعمار والقضاء على التمييز العنصري من القارة الإفريقية”.وجدد الرئيس الصحراوي بالمناسبة عزمه الراسخ والقوي على تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة والارتقاء بها إلى أعلى مستوى ممكن لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.

فايزة .س

21 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية تدين استغلال المغرب للمرفق العام لتصفية حساباته السياسية مع المعارضين

23 مارس، 2021

قوات البوليساريو تكثف هجماتها ضد تخندقات قوات الإحتلال المغربية

29 مارس، 2021

العرباوي يدعو الى معالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له افريقيا في تشكيلة مجلس الأمن

19 نوفمبر، 2022

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

8 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: