لخضر رخروخ يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر و هذا ما تمحور حوله اللقاء

لخضر رخروخ يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر و هذا ما تمحور حوله اللقاء

استقبل اليوم، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بمقر دائرته الوزارية، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، بطلب منه، حيث تباحث الطرفان فرص التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حسب ما اورده بيان وزارة الأشغال العمومية.

و شكل اللقاء حسب ذات المصدر، فرصة لتناول حالة علاقات التعاون بين البلدين والتي وصفت بالممتازة بالنظر إلى الشراكة الفعالة التي تربط الجزائر والصين في مختلف مجالات القطاع، ومنها إنجاز الطرق والطرق السيارة وشبكة السكك الحديدية.

وبهذه المناسبة، أكد الطرفان على ضرورة بحث سبل تطوير الشراكة لإنجاز المشاريع الكبرى لاسيما في مجال المنشآت القاعدية، يضيف المصدر.

وفي هذا السياق، دعا لخضر رخروخ، المتعاملين الاقتصاديين الصينيين الى تجسيد المزيد من الاستثمارات في هذا المجال والمساهمة رفقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية في تحقيق مسعى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، يفيد بيان الوزارة.

من جانب أخر، تم التطرق خلال هذا اللقاء الى البرنامج الهام والطموح قيد الانطلاق في مجال السكك الحديدية والمنشآت المينائية، حيث أكد سفير جمهورية الصين الشعبية على إهتمام وإستعداد الشركات الصينية في تجسيد مشاريع في هذه المجالات، ورغبتها في مواكبة جهود الدولة الجزائرية في توسيع وتمديد شبكة السكك الحديدية والمينائية و بالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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