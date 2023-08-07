لجنة مشتركة بين وزارة الرقمنة والمجلس الأعلى للشباب

عقد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، لقاء مع وزيرة الرقمنة والإحصائيات، مريم بن مولود، في إطار تعزيز أواصر العمل المشترك اتجاه قضايا وانشغالات الشباب.

وأكد حيداوي في كلمة له أن هذا اللقاء يَندرج ضمن مبادرات المجلس الرّامية إلى تسريع التحول الرقمي من خلال الرفع من مهارات الشباب في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات وزرع قيم المواطنة الرقمية لديهم.

وأبرز ذات المتحدث أهمية الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في التواصل وإجراء المعاملات ورقمنة كل نشاطات المجلس داعيا إلى ضرورة مواكبة التطورات من أجل مواجهة التحديات التكنولوجية،

وقال رئيس المجلس:”إن المجلس يسعى للاستفادة من المنظومة الوطنية للإحصاء خاصّةً في المجالات ذات الصّلة بفئة الشباب”.

وبدورها أشادت وزيرة الرقمنة والإحصائيات، مريم بن مولود، بالديناميكية التي استطاع المجلس أن يخلقها في ظرف وجيز منذ تنصيبه.

وأعربت بن مولود عن إيمان دائرتها الوزارية بأهمية هذا المشروع الوطني الواعد الذي من شأنه العمل على تكريس قيم الديمقراطية التشاركية وإدماج الشباب في الحياة العامة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك.

وأعلنت الوزيرة استعدادها التام للمرافقة الرقمية مختلف نشاطات وتعاملات المجلس، ناهيك عن إشراك المجلس للاستفادة من المنصة الرقمية للإحصائيات التي سترى النور قريباً.

وخلُصَ هذا اللقاء التشاوري إلى تشكيل لجنة تنسيق وتعاون ومتابعة بين المجلس والوزارة لتنفيذ مخرجاته، والتي ستتم عبر ترسيم عدد من الأطر التنظيمية بين الطرفين.

رمزي أحمد توميات

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