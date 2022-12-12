لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ قرار ترسيم حوالي 60 ألف استاذ متعاقد

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عقب اجتماع مجلس الوزراء، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، عرفت حضور إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

وحسب بيان لوزارة التربية، فقد خصّصت الندوة لإسداء التعليمات الصارمة لضبط الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد قرار الرئيس. بالترسيم الفوري كل أستاذ متعاقد في قطاع التربية، والبالغ عددهم 59987 أستاذا.

وأشاد بلعابد بالقرار الاستراتيجي والهام والحكيم الذي اتخذه رئيس الجمهورية، القاضي بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية، قبل نهاية فيفري. “ما من شأنه أن يضفي المزيد من الاستقرار في القطاع”.

كما أبرز وزير التربية، أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لعدة سنوات. حيث أُسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خصّصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023. للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وظّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة.

ولضمان السير الحسن للعملية، تم فحص دقيق للوضعية ولاية بولاية. كما أسدى الوزير تعليمات صارمة لضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال. مع المتابعة الآنية عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية في شقها الخاص بالموارد البشرية.

وفي هذا الاطار، تم تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية.

رمزي أحمد توميات

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