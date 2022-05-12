لجنة صحراوية تعبر عن تضامنها مع الناشطة الحقوقية الأمريكية روث ماكدونو

لجنة صحراوية تعبر عن تضامنها مع الناشطة الحقوقية الأمريكية روث ماكدونو

أعلن أعضاء لجنة دعم مخطط التسوية الأممي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، عن تضامنهم المبدئي واللا مشروط مع الناشطة الحقوقية الأمريكية ” روث ماكدونو” التي تخوض معركة الأمعاء الفارغة بدءا من يوم الأربعاء 4 ماي 2022 ، بمنزل عائلة أهل سيدإبراهيم خيا ببوجدور المحتل .

وجاء في بيان للجنة:” ان الناشطة الامريكية قد أعلنت عن دخولها هذه الخطوة ، بعد حضورها إلى مدينة بوجدور المحتل بسبب استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية المرتكبة من طرف سلطات الإحتلال المغربي ، المخالفة لكل العهود والمواثيق الدولية”

وأضافت اللجنة أن ” روث ماكدونو” عبرت من خلال هذه الخطوة عن تضامنها الكبير مع المناضلة سلطانة وشقيقتها الواعرة ووالدتهما منتو منت الناجم ، وما يطالهن من جرائم وقمع ومعاملة سيئة ماسة بالكرامة الإنسانية

كما اكدت عن كشف الستار عن واقع حقوق الإنسان بالجزء المحتل من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، وما يتعرض له الشعب الصحراوي من جبروت وتعريض حياة الصحراويين للخطر .

وقالت اللجنة “إننا كلجنة ( CSBRON) نطالب المنتظم الدولي وكل الضمائر الحية والإنسانية، بالتدخل العاجل والفوري للضغط على الإحتلال المغربي، لإنقاذ حياة الناشطة الأمريكية “روث ماكدونو”، التي أصبحت حياتها في خطر وحالتها سيئة ، يكمن هذا الإنقاذ في رفع الحصار الكامل عن عائلة سيدإبراهيم خيا ، وما تعيشه هذه العائلة من معاناة وإعتداء متكرر وحصار ،بالإضافة إلى الإقامة الجبرية “

وحملت لجنة دعم مخطط التسوية الأممي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية الإحتلال كامل المسؤولية عن ما قد ينتج عن هذا الإضراب المفتوح عن الطعام.

ليديا كبيش

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