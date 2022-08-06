لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي توجه صفعة جديدة للنظام المغربي

وجهت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، صفعة جديدة للنظام المغربي هذا الاسبوع، بمنعها أي استعمال للموارد المالية المخصصة لوزارة الخارجية لفتح أو بناء قنصلية أمريكية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وحسب المصدر، فبعد توجيه لجنة الدفاع مؤخرا الجيش الأمريكي للبحث عن دولة أخرى غير المغرب لاحتضان تمارين “الأسد الأفريقي” بسبب عدم جدية المغرب في حل النزاع في الصحراء الغربية، اعتمدت لجنة المخصصات هذه المرة قرارا مشابها في مشروع قانون الاعتمادات، عبر تخصيص بند للصحراء الغربية منفصلة عن المغرب، واضعة شروطا جديدة على وزارة الخارجية فيما يتعلق بمعاملة ملف الصحراء الغربية كإقليم مستقل عن دولة الاحتلال.

وأوضحت اللجنة في المذكرة التفسيرية لمشروع قانون المالية أنها تتعامل بشكل منفصل مع قضية الصحراء الغربية دون ذكر المملكة المغربية على الإطلاق

وبذلك تكون قد وجهت ضربة موجعة للمغرب الذي كان يعتقد أن إعلان ترامب السابق عبر التويتر قد انهى القضية.

وحثت اللجنة وزارة الخارجية على الدفع نحو إنشاء آلية لرصد وضعية حقوق الإنسان والإبلاغ عنها داخل بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية.

كما أوصت ذات اللجنة باعتماد بعض البرامج الهادفة إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية وأشكال المساعدة الأخرى للصحراء الغربية.

رمزي أحمد توميات

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