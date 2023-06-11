لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني تدرس التعديلات المقترحة على نصي الأعياد الرسمية والتقاعد

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة خلاف رياض، لدراسة التعديلات المقترحة على نصي الأعياد الرسمية والتقاعد، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

و جاء هذا الإجتماع حسب ما اورده ذات المصدر، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 63 – 278 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية وكذا مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 83 – 12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، حيث ورد على النص الأول ثلاثة تعديلات، بينما ورد على النص الثاني تعديل واحد.

يذكر بأن المكتب كان قد أحال على اللجنة هذه التعديلات في اجتماعه المنعقد يوم 7 جوان الجاري، وذلك باعتبارها مستوفية للشروط القانونية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...