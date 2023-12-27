لتقديم خدمات ذات جودة… مذكرة تفاهم جديدة بين جازي و إتصالات الجزائر

27 ديسمبر، 2023

أعلنت جازي و إتصالات الجزائر، المتعامل التاريخي للإتصالات في الجزائر، عن توقيع مذكرة تفاهم بخصوص شراكة جديدة تهدف إلى تعزيز تعاونهما المثمر من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

و جرت مراسم التوقيع في مقر جازي، بالدار البيضاء، بالعاصمة، بحضور كل من محي الدين علوش، المدير العام لجازي، و عادل بن تومي، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، إلى جانب عدد من إطارات المؤسستين.

و تشمل هذه الإتفاقية الاستراتيجية الجديدة بين المؤسستين العموميتين عدة مجالات، لاسيما الترويج للمنتجات والخدمات وتطوير المحتوى الرقمي، مما يبرز إرادتهما المشتركة للمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات في الجزائر.

كما تجدر الإشارة، إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية الأولى بين جازي و إتصالات الجزائر في 1 ديسمبر 2022.

و تؤكد هذه الاتفاقيات على النهج المبتكر والرؤية المشتركة التي تعكس طموح المؤسستين في العمل معا على رفع مستوى المعايير المعتمدة في مجال الإتصالات في الجزائر.

شرف الدين عبد النور

27 ديسمبر، 2023

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