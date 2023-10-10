لتعزيز الأمن المائي…إنجاز 5 سدود و75 بئر جديد

10 أكتوبر، 2023

قال اليوم الثلاثاء الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أن:” الحكومة لجأت في ظل الشح الكبير الذي تعرفه منطقتنا في التساقط الكبير للأمطار إلى إعتماد برنامج متكامل للرفع من قدراتها في تخزين المياه السطحية”.

وكذا تعزيز إستغلال المياه الجوفية وتطوير شعبة تحلية مياه البحر. بالاضافة كذلك إلى معالجة وتطهير المياه المستعملة.

وأفاد بن عبد الرحمان خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أنه وفيما يتعلق بالرفع من قدرات تخزين المياه السطحية وتدعيم الحظيرة الوطنية التي تتشكل من 81 سد بـ 5 سدود أخرى بقدرة إستيعاب 304 مليون متر مكعب. وتهيئة 22 سد عن طريق نزع الطمي والأوحال.

وأضاف الوزير الأول بالقول :”أنه ولتعزيز إستغلال المياه الباطنية سجلنا دخول 100 بئر بطاقة استخراج 70 ألف متر مكعب من المياه. بالإضافة كذلك إلى استلام 75 بئر أخرى”.

وفيما يخص تحلية مياه البحر تم هذه السنة انتاج 2.17 مليون متر مكعب يوميا بعد تنفيذ البرنامج الوطني. الذي أفضى إلى تشغيل 12 منطقة تحلية مياه البحر.

كما يطمح الوصول إلى إنتاج 57.3 مليون متر مكعب في العامين المقبلين بدخول 5 محطات كبرة قيد الإنجاز بغلاف مالي قدره 290 مليار دينار جاري. والرفع من نسبة المياه المخصصة بتحلية مياه البحر والوصول الى 60 بالمائة منها للمياه الشروب.

كما أوضح الوزير الأول أن الجزائر استطاعت إنتاج 3.4 مليار متر مكعب من الماء الشروب في 2022 وهو ما سمح برفع حصة الفرد الوحد من المياه.

ليديا كبيش

10 أكتوبر، 2023

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