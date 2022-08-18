لتعزيته في ضحايا الحرائق …الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

18 أغسطس، 2022

تلقى اليوم الخميس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

ووفثا لبيان لرئاسة الجمهورية، فقد قدّم قيس سعيد للرئيس تبون باسمه الشخصي، وباسم الشعب التونسي الشقيق، خالص التعازي في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن.

كما أعرب الرئيس التونسي عن تضامنه ومؤازرته، ووقوف الشقيقة تونس إلى جانب الجزائر في هذه الظروف، واستعداد بلاده لمدّ يد العون إلى الجزائر.

وبدوره، شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس قيس سعيّد، ومن خلاله الشعب التونسي الشقيق، على صدق مشاعر التضامن والأخوة، مثمنا عاليا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

رمزي أحمد توميات

18 أغسطس، 2022

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