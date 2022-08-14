لتأمين المواطنين…أمن العاصمة يسطر برنامجا مشتركا مع الدرك الوطني

14 أغسطس، 2022

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني،  برنامجا أمنيا، فب شقين مختلفين، حسبما أفادت به خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن العاصمة.

وحسب نص البيان، يتعلق الشق الأول بمكافحة الجريمة وأذكار الفساد بمختلف أحياء الاختصاص، بينما يتعلق الثاني بتحسيس سائقي مختلف المركبات بضرورة التقيد بقواعد السلامة المرورية.

وكشفت ذات المصالح، أنه في شق مكافحة الجريمة، نفذت عناصر الشرطة وكذا الدرك الوطني، مداهمات لعديد الأحياء بالعاصمة، غرضها مكافحة مختلف أشكال الجريمة ودحر أوكار الفساد.

ووفقا للمصدر، فقد تم توقيف أشخاص مشتبه فيهم بالمتاجرة في المخدرات بمختلف أنواعها مع حجز كميات من المخدرات “قنب هندي، تشوشنة”، وكذا مؤثرات عقلية، مع حجز عدة أسلحة بيضاء.

أما في شق التحسيس، برمجت مصالح شرطة العاصمة بمعية الدرك الوطني، خرجات ميدانية تحسيسية بمختلف الحواجز الأمنية، لصالح سائقي مختلف المركبات.

وفي هذا الإطار، قامت العناصر الأمنية بتوعية السائقين خصوصا فئة الشباب بضرورة التقيد بقوانين المرور والسياقة السليمة للحفاظ على أرواحهم وأرواح الركاب الآخرين.

رمزي أحمد توميات

14 أغسطس، 2022

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