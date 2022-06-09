لا شراء ولا بيع من وإلى اسبانيا بدءا من اليوم

9 يونيو، 2022
Spanish Minister of Foreign Affairs and Cooperation Jose Manuel Garcia Margallo (L) speaks during a joint press conference with his Algerian counterpart Mourad Medelci (R), on February 15, 2012, in Algiers. Margallo met with Medelci to discuss bilateral cooperation between the two countries. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE (Photo by FAROUK BATICHE / AFP)

قرّرت الجزائر تعليق كلّ العمليات التجارية مع اسبانيا، وأصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أمس الأربعاء، تعليمة لكافة مديري البنوك، طالبتهم فيها بمنع عمليات التصدير والإستيراد من وإلى إسبانيا.

ويأتي هذا الإجراء الجديد بعد قرار السلطات تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.

وحسب ماجاء في نص التعليمة، فإنه يمنع أية عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا، ابتداء من اليوم الخميس كما يمنع أيضا أية عملية توطين بنكي لإجراء عملية تصدير نحو إسبانيا.

 

ش.ن

9 يونيو، 2022

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