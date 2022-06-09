لا شراء ولا بيع من وإلى اسبانيا بدءا من اليوم

لا شراء ولا بيع من وإلى اسبانيا بدءا من اليوم

قرّرت الجزائر تعليق كلّ العمليات التجارية مع اسبانيا، وأصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أمس الأربعاء، تعليمة لكافة مديري البنوك، طالبتهم فيها بمنع عمليات التصدير والإستيراد من وإلى إسبانيا.

ويأتي هذا الإجراء الجديد بعد قرار السلطات تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.

وحسب ماجاء في نص التعليمة، فإنه يمنع أية عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا، ابتداء من اليوم الخميس كما يمنع أيضا أية عملية توطين بنكي لإجراء عملية تصدير نحو إسبانيا.

ش.ن

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