لافارج و توسيالي-الجزائر توقّعان اتفاقية شراكة من أجل استعادة مخلفات صناعة المعادن في عملية تصنيع الاسمنت

وقّعت، هذا الأربعاء بمعسكر، لافارج الجزائر ومجمع توسيالي-الجزائر اتفاقية شراكة غير مسبوقة في الجزائر تهدف إلى استعادة مخلفات صناعة المعادن في عملية تصنيع الاسمنت لافارج في عقاز، وتدخل هذه الشراكة في اطار عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفقًا لقيمهم البيئية والمجتمعية.

يضع مصنع الأسمنت عقاز التنمية المستدامة في قلب أنشطته منذ أكثر من 15 عاما ، ما جعله يتوّج سنة 2019 بشهادة ISO 14001 ، مما يجعله أول مصنع أسمنت في الجزائر حاصل على هذه الشهادة إصدار 2015 ، وترغب تأكيد التزامها تجاه البيئة من خلال هذه الشراكة الرئيسية لخلق تآزر بين الصناعيين في المنطقة.

وستقدم لافارج الجزائر خبرتها في مجال في معالجة النفايات لهذا المشروع، وذلك في إطار الامتثال الصارم للقواعد والمعايير البيئية المعمول بها. وبالتالي فهي ترغب في تعزيز روابطها مع توسيالي-الجزائر و جميع اللاعبين الرئيسيين الآخرين، من خلال توفير حلول للمخلفات الصناعية، بحيث تعتبر صناعة الأسمنت رافعة مهمة في الاقتصاد الدائري، للمصلحة العامة، كجزء من سياستها للإدارة المستدامة والعقلانية لمهنها.

صرّح نيكولاس جورج ، ممثل مجمع هولسيم في الجزائر “مثل إعادة تطوير محاجرنا، تتماشى هذه الشراكة بشكل كامل مع استراتيجية الحكومة لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري، ويهدف أيضًا إلى تعزيز الأساليب التي توفر أقصى قدر من الضمانات لتقليل أو التعويض عن تأثير أنشطة المحاجر على الموارد الطبيعية في المنطقة”.

بفضل هذا النهج المسؤول عن البيئة، سيتم تخفيض استهلاك الموارد الطبيعية لإنتاج الأسمنت عندنا لافارج الجزائر جزئيًا بالنسبة لخامات الحديد المستخرجة من المحاجر بواسطة الحمأة الحديدية المتبقية من صناعة المعادن في توسيالي-الجزائر.

وأكّد إبراهيم إلكيبوجا مدير عام توسيالي الجزائر “هنا ، هدفنا النهائي هو إنشاء هيكل يحتضن المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من خلال التصرف بمسؤولية تجاه البيئة، دعم التنمية الاجتماعية في الجزائر والعمل بمبادئ الإدارة المؤسسية لدينا.

علاوة على ذلك ، في توسيالي-الجزائر، ننتج الفولاذ منخفض الكربون باستخدام تقنيات DRI الأكثر تقدمًا في العالم.

أنشأت توسيالي أكثر من 100 مشروع بحث وتطوير مهم يركز على إنتاج الفولاذ الأخضر، وجميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا، و 20 منها هي الأولى والفريدة من نوعها في العالم.

نحن ندير التأثيرات البيئية بأعلى مستوى من الحساسية ونحقق نتائج ملموسة في هذا المجال. كان موضوع التأثير البيئي أولويتنا لسنوات. نظرًا لوجود تعاون طويل الأمد وشفافية مؤسسية ومنظور شراكة مدى الحياة في الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا”.

واختتم نيكولاس جورج “هذا الاستبدال للموارد الطبيعية ليس له أي تأثير على جودة الأسمنت ، إنه مبدأ بيئي وطموح أكثر من كونه اقتصاديًا ، في الهدف الأساسي هو مفهوم الاقتصاد الدائري”.

من خلال هذه الشراكة ، تؤكد لافارج الجزائر طموحها للاستثمار وتوسيع نشاطها Geocycle ™ في جميع مصانع الأسمنت في المسيلة وبسكرة ، من أجل خدمة أقرب وحل يسهل الوصول إليه وكذلك للمساهمة في دعم الشركات الناشئة في هذا المجال. كجزء من برنامج التنمية المستدامة لعام 2025.

ش.ن

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