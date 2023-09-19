بلعريبي يسدي أوامر بخصوص مشروع 2400 سكن بورقلة

19 سبتمبر، 2023

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة اجتماعا تقنيا خاص بمشروع 2400 سكن عمومي ايجاري بولاية ورقلة والمقسم الى 170 مسكن / 230 مسكن / 1000/1000مسكن، حسب بيان لوزارة السك

وعرف الاجتماع حضور المدراء المركزيين على مستوى الوزارة وكذا المدراء التنفيذين التابعين للقطاع العاملين بولاية ورقلة بالإضافة الى مؤسسة الإنجاز المكلفة بأشغال المشروع ومكتب الدراسات.

هذا وقدم المدير العام للسكن عرضا شاملا للمشروع ليتم مناقشة الملف الإداري للمشروع، حيث أمر الوزير بضرورة دفع مستحقات كل من يشتغل بالمشروع.

وأمر بلعريبي بتدارك التأخر وتسريع وتيرة الإنجاز والمباشر في اشغال بناء محطات تحويل الكهرباء وكذا أشغال التهيئة الخارجية.

أما بالنسبة للمشروع الثاني 230 سكن عمومي إيجاري فإن المشروع قد بلغت نسبة الإنجاز به 24% وقد صرح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ان المشروع عرف حركية كبيرة هذه الأيام.

وبخصوص الجزء الثالث من مشروع 1000 مسكن عمومي إيجاري والذي عرف تأخر ملحوظا، فقد أمر الوزير بوضع أجندة فعلية ومضاعفة الإمكانيات المادية والتقنية لمؤسسة الانجاز لتدارك التأخر.

أما  الجزء الرابع، مشروع 1000 سكن فقد امر بلعريبي مؤسسة الانجاز باستكمال جميع اساسات للمشروع قبل نهاية الشهر القادم والبالغ عددها 55 والانتهاء من جميع اشغال تسطيح الارضيات مع البدء في اشغال ربط المشروع بشبكات الكهرباء والغاز والماء بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية

رمزي أحمد توميات

19 سبتمبر، 2023

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