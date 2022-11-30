لإنجاز مشاريع.. دعوات للمرقين العقاريين للاهتمام بالمدينة الجديدة ” بوغزول”

أطلقت هيئة المدينة الجديدة لبوغزول جنوب المدية دعوة لإبداء الاهتمام موجهة للمرقين العقاريين المعتمدين المهتمين بإنجاز مشاريع عقارية بهذه المدينة الجديدة, حسب بيان أصدرته هذه المؤسسة على بوابتها الالكترونية.

وجاء في البيان أنه بإمكان “المرقين العقاريين بمفردهم أو في إطار مجموعات أو شراكة بين القطاعين العام والخاص أو الخاص و الخاص إبداء اهتمامهم والتقدم بطلب للحصول على مشروع عقاري أو ترقية عقارية مع طريقة التمويل المستهدفة للتكفل بالمشاريع المقترحة و إيداعه لدى هيئة المدينة الجديدة لبوغزول”.

وتتعلّق دعوة إبداء الاهتمام بالتدخل على مستوى تسع (9) مناطق واقعة داخل المحيط المراد تعميره الممتد على مساحة ما بين 50 و 130 هكتارا. أما الشق الثاني, فيتعلق بتدخل على مستوى 17 وحدة مجاورة تغطي مساحة ما بين 16 إلى 50 هكتارا, إضافة إلى 45 مشروعا عقاريا على مستوى مساحة ممتدة من 2 الى 14 هكتارا, وفق البيان.

وجاءت هذه الدعوة لإبداء الاهتمام في أعقاب الجهود المبذولة منذ عدة أشهر من أجل إنجاز هذا القطب التنافسي و المتميز القائم على التنمية المستدامة والطاقات الجديدة والمتجددة و الموجه لاستقبال حوالي 400 ألف نسمة في آفاق عام 2035 بغرض تخفيف الازدحام بالمدن الساحلية.

وتعتبر المدينة الجديدة لبوغزول من ضمن المشاريع العقارية المهيكلة التي ستساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق السهوب, كما ستشكل أيضا حلقة وصل بين الصحراء ومدن شمال البلاد, وفقا لهذه الهيئة ، وتم تصميم هذه المدينة الجديدة بمنظور مستقبلي, بحيث ينتظر أن تكون مجموعة حضرية جذابة ومبتكرة من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على محيطها المباشر.

كما تم فيها اعتماد مقاربة إيكولوجية من حيث معايير البناء والتقنيات التي سيتم استخدامها وطبيعة الهياكل التي سيتم إنجازها, تترجم إرادة الدولة للانتقال نحو التنمية المستدامة والتوجه التدريجي نحو الطاقات المتجددة.

وكانت الحكومة قد اتخذت في بداية العام الجاري الإجراءات اللازمة لمطابقة الجهاز التنظيمي السابق مع مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول, سيما عقب إدماج بلدية بنهار (ولاية الجلفة) ضمن محيط احتضان هذا القطب الجديد للامتياز.وتمتد المدينة الجديدة لبوغزول على مساحة إجمالية من 19500 هكتار و تتخللها 28 كلم من الشبكات التقنية شبكات الألياف البصرية والماء الشروب والكهرباء والري و غيرها.

ف.س

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