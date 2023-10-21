لإدخالها إلى غزة…الجزائر تقرر إرسال مساعدات إنسانية إلى مطار العريش بمصر

21 أكتوبر، 2023

قررت الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لإدخالها الى قطاع غــ.زة عبر معبر رفح

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فتتمثل هذه المساعدات في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، حيث ارسلت عن طريق جسر جوي مكون من العديد من طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.

كما تُعبر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر, قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسـطيني الشقيق الذي يتعرض إلى عـدوان متواصل لاسيما في قطاع غـزة من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل.

رمزي أحمد توميات

21 أكتوبر، 2023

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