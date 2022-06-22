كونفدرالية الفلاحين الفرنسيين تطالب بفرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية

22 يونيو، 2022

طالبت كونفدرالية الفلاحين الفرنسيين بفرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية, في خطوة لحظر الواردات القادمة من الأراضي التي تعتبرها الأمم المتحدة “غير مستقلة” وجعل تسمية العلامات إلزامية مع ذكر طابع “الاحتلال”.

ودعت الكونفدرالية مجلس الدولة الفرنسي إلى تبني موقف بشأن استيراد الفواكه والخضروات من الصحراء الغربية, التي هي مستعمرة إسبانية سابقا والمحتلة من قبل المغرب حاليا.

وجاء في رسالة “سرية” نقلها موقع “افريكا انتيليجنس”, أن هذه المنظمة النقابية ردت على تعليق مجلس الدولة -أعلى محكمة إدارية فرنسية- في 9 يونيو للإجراءات المتعلقة باستيراد الفواكه والخضروات من الصحراء الغربية ووضع العلامات عليها, بينما كانت المحكمة الأوروبية قد فصلت بشكل إيجابي في هذه المسألة في شهر سبتمبر من سنة 2021.

ويلغي قرار المحكمة الأوروبية قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات الأصل المغربي من جهة, كما يلغي القرار من جهة أخرى اتفاقيات الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام”, وهذا وفق حكم صادر عن المحكمة الاوروبية والتي مقرها في لوكسمبورغ.

ليديا كبيش

22 يونيو، 2022

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