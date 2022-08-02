كورونا…وزير الصحة يدعو إلى التجنّد التام لأي طارئ

عقد وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الإثنين، لقاء تقييميا مع مدراء الصحة للولايات و مسؤولي المؤسسات الإستشفائية التابعة لها بتقنية التحاضر عن بعد.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد إطلّع بن بوزيد خلال هذا اللقاء على آخر التطورات المسجّلة و المتعلّقة بالوضعية الوبائية بسبب جائحة كوفيد -19، و التي تعرف ارتفاع في الحالات المسجّلة يوميا ممّا يستدعي التجنّد التام لأي طارئ.

ومن جهتهم، قدم مدراء الصحة جملة من التوضيحات و الشروحات حول مدى سير برنامج المشاريع المتعلقة بالعيادات المتعددة الخدمات و التي تمّ إعادة تهيئتها وفق التعليمات الموجّهة إليهم من قبل وزير الصحة.

وقد شهدت بعض الولايات تقدما ملحوظا في إعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات بها بنسبة بلغت 100% مثال على ذلك ولاية تيارت بإعادة تهيئتها ل 11 عيادة متعددة الخدمات بالكامل، بالإضافة إلى ولاية خنشلة التي أعادت تهيئة 4 عيادات متعددة الخدمات وهي جاهزة لإستئناف نشاطاتها بشكل عادي.

و بهذا الخصوص، شدّد وزير الصحة على ضرورة إبراز المشاريع المنجزة على مستوى كل الولايات وتثمينه، وذلك بنشره عبر القنوات التلفزيونية و الإذاعية المحلية وعن طريق الصفحات الرسمية و شبكات التواصل الاجتماعي لتمكين المواطن من معرفة الإنجازات المحققة على مستوى كل ولاية.

كما أكّد بن بوزيد على ضرورة تحسين ظروف عمل الأطباء وتوفير لهم كل الإحتياجات الضرورية ليتسنى لهم التكفل الأمثل بالمرضى.

رمزي أحمد توميات

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