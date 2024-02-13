كوثر كريكو تشرف على افتتاح أشغال الملتقى الوطني لتقييم مسار التنمية الاجتماعية بالمناطق النائية

13 فبراير، 2024

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء, على افتتاح أشغال الملتقى الوطني لتقييم مسار التنمية الاجتماعية بالمناطق النائية، والذي نظم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وحضر الافتتاح كل من مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية و العلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والاحزاب السياسية، وسيط الجمهورية، وممثلي هيئات أممية معتمدة ، و ممثل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس الأمة، وكل من والي ولاية باتنة ، ووالي ولاية تسمسيلت، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات (CIC) عبد اللطيف رحال .

سهام قريمش

 

13 فبراير، 2024

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