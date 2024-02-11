كوت ديفوار بطلة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها على نسور نيجيريا

فاز منتخب كوت ديفوار، اليوم، على أرضه و أمام جماهيره، بملعب الحسن واتارا، بالعاصمة أبيدجان، في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، على نظيره منتخب نيجيريا بهدفين لهدف.

وكانت النسور النيجيرية هي السباقة للتهديف عن طريق المدافع و القائد، وليام تروست-إيكونغ، في الدقيقة 38، من زمن الشوط الأول، لتعود بعدها الفيلة الإيفوارية و تعدل النتيجة في الشوط الثاني و تحديدا في الدقيقة 62، عبر وسط الميدان فرانك كيسيي، بعدها أتى الدور على المهاجم سيباستيان هالر، الذي أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض، في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة على وقع نتيجة 2 مقابل 1، لصالح أفيال كوت ديفوار ، ويتوجوا باللقب القاري، في سيناريو لم يكن متوقعا على الإطلاق، بالنظر للإنطلاقة السيئة للإيفواريين في البطولة، و الذين عادوت من الموت لتحقيق اللقب الإفريقي.

للإشارة، فإن هذا التتويج يعتبر الثالث في تاريخ منتخب كوت ديفوار، بعد سنة 1992 و 2015.

شرف الدين عبد النور

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