كما أمر بانشاء وكالة وطنية: تبون يطالب باستحداث تخصص جامعي جديد في ميدان تحلية مياه البحر

• إعادة بعث قطاع النقل البحري

14 نوفمبر، 2022

ثمّن رئيس الجمهورية خلال اجتماع الوزراء المنعقد اليوم الاثنين كل المجهودات المبذولة، من مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية الأمن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من تذبذب وشحّ، في الموارد المائية.

وطالب رئيس الجمهورية استحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، من تقدم في هذا المجال الحيوي، حيث إن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، يوميا، وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان،وفي هذا السياق، عبّر الرئيس عن شكره، لكل الإطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، من أجل توفير مياه الشرب للمواطن.

كما أمر الرئيس وزير القطاع، بإعداد تقرير شامل ومفصل، لوضعية هذا القطاع، مع تحديد المسؤوليات لتقديمه وعرضه، في مجلس الوزراء المقبل. وحث رئيس الجمهورية إعادة بعث قطاع النقل البحري، يقتضي محاربة الإهمال ومحاولات تكسير هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية.

كما أمر الرئيس بإعادة تجديد حظيرة النقل البحري، وذلك من خلال اقتناء سفن جديدة.

فايزة سايح

14 نوفمبر، 2022

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